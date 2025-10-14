Работодатели раскрыли, сколько готовы платить грузчикам в Челябинске

В Челябинске грузчики могут получать до 121 тысячи рублей в месяц. Вакансии с предложением таких заработков опубликованы на популярной платформе для поиска работы.
«Розничной сети требуются грузчики-комплектовщики на склад в г. Копейск, п. Октябрьский. Обязанности — погрузо-разгрузочные работы, перемещение товара внутри склада. Заработная плата от 121 тысячи рублей за месяц на руки», — говорится в объявлении популярной сети алкомаркетов на сайте hh.ру.
За выполнение аналогичных функций, но уже в Челябинске, сеть предлагает 104 тысячи рублей за месяц. Крупный перевозчик сборных грузов приглашает на работу грузчика-комплектовщика за зарплату от 73 тысяч до 105 тысяч рублей в месяц.
Международная группа по производству строительных материалов для внутренней и внешней отделки ищет сотрудника, который будет заниматься погрузкой-выгрузкой вагонов, автотранспорта, складированием продукции, работать на автопогрузчике. За это ему готовы платить от 90 тысяч рублей в месяц.
Акционерное общество «Челябинский электрометаллургический комбинат» (АО «ЧЭМК») объявило поиск сотрудника на должность грузчика. Требуется человек, который за 80 тысяч рублей в месяц на постоянной основе будет разгружать вагоны.
Средняя предлагаемая заработная плата на платформе на данную должность составляет около 60 тысяч рублей. Всего в Челябинске представлено 186 предложений.
В Челябинске наиболее высокие заработные платы в октябре предлагают специалистам следующих профессий: стоматолог-ортопед, менеджер, медицинский представитель, руководитель строительного отдела и слесарь. Соответствующий рейтинг наиболее привлекательных вакансий был опубликован сервисом по поиску работы.
