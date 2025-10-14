14 октября 2025

Работодатели раскрыли, сколько готовы платить грузчикам в Челябинске

Грузчикам в Челябинске предлагают зарплату до 121 тысячи рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Челябинске десяткам предприятий требуются грузчики
В Челябинске десяткам предприятий требуются грузчики Фото:

В Челябинске грузчики могут получать до 121 тысячи рублей в месяц. Вакансии с предложением таких заработков опубликованы на популярной платформе для поиска работы.

«Розничной сети требуются грузчики-комплектовщики на склад в г. Копейск, п. Октябрьский. Обязанности — погрузо-разгрузочные работы, перемещение товара внутри склада. Заработная плата от 121 тысячи рублей за месяц на руки», — говорится в объявлении популярной сети алкомаркетов на сайте hh.ру.

За выполнение аналогичных функций, но уже в Челябинске, сеть предлагает 104 тысячи рублей за месяц. Крупный перевозчик сборных грузов приглашает на работу грузчика-комплектовщика за зарплату от 73 тысяч до 105 тысяч рублей в месяц.

Международная группа по производству строительных материалов для внутренней и внешней отделки ищет сотрудника, который будет заниматься погрузкой-выгрузкой вагонов, автотранспорта, складированием продукции, работать на автопогрузчике. За это ему готовы платить от 90 тысяч рублей в месяц.

Акционерное общество «Челябинский электрометаллургический комбинат» (АО «ЧЭМК») объявило поиск сотрудника на должность грузчика. Требуется человек, который за 80 тысяч рублей в месяц на постоянной основе будет разгружать вагоны.

Средняя предлагаемая заработная плата на платформе на данную должность составляет около 60 тысяч рублей. Всего в Челябинске представлено 186 предложений.

В Челябинске наиболее высокие заработные платы в октябре предлагают специалистам следующих профессий: стоматолог-ортопед, менеджер, медицинский представитель, руководитель строительного отдела и слесарь. Соответствующий рейтинг наиболее привлекательных вакансий был опубликован сервисом по поиску работы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске грузчики могут получать до 121 тысячи рублей в месяц. Вакансии с предложением таких заработков опубликованы на популярной платформе для поиска работы. «Розничной сети требуются грузчики-комплектовщики на склад в г. Копейск, п. Октябрьский. Обязанности — погрузо-разгрузочные работы, перемещение товара внутри склада. Заработная плата от 121 тысячи рублей за месяц на руки», — говорится в объявлении популярной сети алкомаркетов на сайте hh.ру. За выполнение аналогичных функций, но уже в Челябинске, сеть предлагает 104 тысячи рублей за месяц. Крупный перевозчик сборных грузов приглашает на работу грузчика-комплектовщика за зарплату от 73 тысяч до 105 тысяч рублей в месяц. Международная группа по производству строительных материалов для внутренней и внешней отделки ищет сотрудника, который будет заниматься погрузкой-выгрузкой вагонов, автотранспорта, складированием продукции, работать на автопогрузчике. За это ему готовы платить от 90 тысяч рублей в месяц. Акционерное общество «Челябинский электрометаллургический комбинат» (АО «ЧЭМК») объявило поиск сотрудника на должность грузчика. Требуется человек, который за 80 тысяч рублей в месяц на постоянной основе будет разгружать вагоны. Средняя предлагаемая заработная плата на платформе на данную должность составляет около 60 тысяч рублей. Всего в Челябинске представлено 186 предложений. В Челябинске наиболее высокие заработные платы в октябре предлагают специалистам следующих профессий: стоматолог-ортопед, менеджер, медицинский представитель, руководитель строительного отдела и слесарь. Соответствующий рейтинг наиболее привлекательных вакансий был опубликован сервисом по поиску работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...