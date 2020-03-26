Взрыв жилого дома в Магнитогорске Фото: Илфат Загитов, группа «Чёрное&Белое Магнитогорск», «ВК»

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Сегодня 26 марта, четверг. И вот главные новости за день:

Эксклюзив

Посещение других стран для россиян станет безопасным после того, как у 60% жителей планеты выработается иммунитет против коронавируса. Такое мнение высказал военный врач Сергей Кодюшев. Нравится нам или нет, но в разной степени тяжести болезнью переболеет весь мир, уверен медик.

Спекулянты начали активно скупать препараты «Калетра» от ВИЧ, рекомендованные для лечения коронавируса. Эффект от них против инфекции еще не доказан, но это не мешает перекупщикам обрывать телефоны активистам, в надежде закупиться таблетками и перепродать по завышенной цене.

Политика и экономика

Россияне уже начали отказываться платить по кредитам, ссылаясь на инфекцию. Из знаменитых причин — страх выйти на улицу, карантин и заявления о заражении.

На следующей неделе российские банки перейдут на особый режим работы. С 30 марта по 3 апреля ЦБ рекомендовал кредитным организациям работать «как на новогодних праздниках».

Выходной 22 апреля отменен, потому что голосование по поправкам в Конституцию перенесено, заявили в Кремле. Но день проведения общероссийского опроса обязательно сделают нерабочим.

Общество

Сотрудники ГИБДД станут меньше общаться с россиянами из-за коронавируса. С гражданами сократят общение при предоставлении госуслуг, а также при рассмотрении административных дел.

Первым человеком с подтвержденным коронавирусом в Китае была женщина, продающая креветки на рынке морепродуктов «Хуанань» в Ухане. Сейчас специалисты в КНР выясняют, как она заразилась и была ли «нулевым пациентом».

Урал

В Магнитогорске Челябинской области произошел взрыв бытового газа в жилом доме. По предварительным данным спасатели нашли тела двух погибших, эвакуировать удалось 37 человек, число пострадавших пока неизвестно. Как все происходило — рассказ очевидцев.

В Екатеринбурге начали платно принимать анализы на коронавирус. Уже в первые часы работы лаборатории горожане выстроились в огромную очередь и заняли места почти на месяц вперед.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о закрытии кафе, торговых центров, кинотеатров и других развлекательных мест из-за коронавируса. С 28 марта по 5 апреля для горожан будут открыты только аптеки, продуктовые магазины и организации ритуальных услуг.