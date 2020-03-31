В Челябинской области ввели карантин по примеру Москвы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 31 марта, — 111-й день с момента обнаружения коронавируса и 21-й — с объявления пандемии. Всего в России, по данным coronavirus-monitor.ru, зарегистрировано 2 337 случаев заболевания (+500 за день), 121 человек выздоровел (+46, 5% от общего числа зараженных), 17 человек умерло (+5). На Урале зафиксирован 71 случай. Девять новых заражения в Свердловской области, еще два — в Тюменской области. Два человека вылечлись в Екатеринбурге.

Лидером по числу заражений в России остается Москва (1 613 человек), на втором месте находится Московская область (119), замыкает тройку Санкт-Петербург (98). В столице до 14 апреля продлили режим самоизоляции, уральские регионы вслед за Свердловской и Челябинской областями готовятся перейти на карантин.

Коронавирус в Свердловской области

Еще два человека заразились коронавирусом в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Девять жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Трое пациентов в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. В то же время два свердловчанина вылечились. За все время побороли болезнь пять уральцев, сейчас в регионе 33 зараженных.

Из-за пандемии губернатор Евгений Куйвашев сдвинул начало подготовки к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге на два месяца — до 1 июня. А свердловские чиновники получили результаты тестов на коронавирус, инфекция не обнаружена ни у одного из них. В Рефтинском городском округе из-за коронавируса сорвались выборы главы муниципалитета.

Во время пандемии жители Екатеринбурга начали скупать консервы, лекарства, жесткие диски и игрушки, все покупки делаются через интернет. Заказы лекарств выросли в 3,5 раза.

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Коронавирус в Челябинской области

Власти Челябинской области ввели режим самоизоляции, жителям рекомендуют не покидать дома без особой необходимости. Регион вышел на девятое место в России по числу подтвержденных случаев — сейчас их 14, как и днем ранее. Губернатор Алексей Текслер распорядился проверять на коронавирус всех, у кого есть подозрение на ОРВИ.

Анализы двух челябинских врачей изучают специалисты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска на площади Революции по громкой связи полиция требует от горожан соблюдать самоизоляцию. При этом сама площадь практически пуста.

Двух врачей — семейную пару из Бредов, эндоскописта и невролога — изолировали в инфекционном отделении с подозрением на коронавирус. Муж и жена вернулись из Объединенных Арабских Эмиратов и не сообщили об этом начальству, выйдя на работу. Первые анализы на коронавирус у них были отрицательными, сейчас за ними наблюдают медики.

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Коронавирус в Курганской области

Оперативный штаб Курганской области обсуждает введение режима полной самоизоляции, заявила заместитель губернатора по соцполитике Ольга Соложенцева. Власти уже утвердили штрафы в размере от 500 до 1000 рублей для родителей, которые отпускают детей на улицу одних.

У курганских школьников и пенсионеров отобрали льготы на проезд в транспорте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за коронавируса в Курганской области отменили льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте. В частности, в Шадринске ездить по льготам перестанут школьники и пенсионеры.

В микрофинансовые организации, несмотря на коронавирус, люди выстроились в очереди за получением денег. Пункты остались открыты вопреки запрету. В очередях курганцы могли легко заболеть, сетуют общественники.

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Коронавирус в Пермском крае

В Перми выросло число людей, которые ушли на домашний карантин из-за коронавируса. В изоляции сейчас находятся 3 936 человек, еще 58 госпитализированы с признаками ОРВИ. Число зараженных в Пермском крае остается прежним — 13 человек.

На время самоизоляции в Пермском крае остановят все плановые ремонты на коммунальных сетях, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Аварии при этом будут по-прежнему устранять «в самые кратчайшие сроки».

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Коронавирус в Тюменской области

Несколько тюменцев сбежали из самоизоляции Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области зафиксиксировано два новых случая заболевания коронавирусом, всего в регионе шесть заболевших.

Семь человек, которые вернулись из-за границы и должны были соблюдать карантин, сбежали из самоизоляции. Власти уже вычислили их, нарушителям грозит от 15 до 40 тысяч рублей штрафа.

В ночь с 30 на 31 марта в Тюмени перекрыли доступ на набережную и закрыли все городские парки. Так мэрия борется с распространением коронавируса. Детские сады Тюменской области ужесточили отбор дошкольников в дежурные группы во время карантина. А тюменские службы доставки в разы увеличили штат курьеров, чтобы справляться с заказами.

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Коронавирус в ХМАО

Югорских вахтовиков эвакуировали из-за болезни коллеги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С Приобского месторождения в ХМАО специалисты Роспотребнадзора эвакуировали вахтовиков, их коллегу проверяют на коронавирус. 26 марта работник пожаловался на плохое самочувствие, а позже стало известно, что он недавно вернулся из-за границы.

Жители ХМАО продолжили активно развлекаться, несмотря на запреты: в Сургуте молодые люди устроили вечеринку в ночном клубе «Марс», а в Нефтеюганске остались открытыми два фитнес-центра. В обоих городах идут проверки, власти пообещали усилить контроль. А врач-косметолог из Сургута, вернувшись из отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах, не ушла на самоизоляцию и продолжила прием пациентов.

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Коронавирус на Ямале

В ЯНАО всех жителей округа старше 60 лет отправят на обязательную самоизоляцию. В регионе по-прежнему нет ни одного случая заболевания коронавирусом, под наблюдением врачей находятся 15 человек. На карантине — 1024 ямальца.

Работников ямальских вокзалов и аэропортов проверят на коронавирус Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В обязательном порядке проверят на коронавирус всех сотрудников аэропортов и железнодорожных вокзалов на территории ЯНАО. Списки с данными работников передадут в окружной центр гигиены и эпидемиологии, затем его изучит Роспотребнадзор по Ямалу.

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