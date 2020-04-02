В Тобольске на фоне коронавируса спрос на волонтеров вырос в 30 раз

Волонтеры выполнили за пять дней более 140 заявок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За пять дней спрос на помощь волонтеров в Тобольске выросла более чем в 30 раз. С начала карантина по коронавирусу 28 марта тобольские волонтеры обработали более 140 заявок на доставку продуктов и лекарств на дом нуждающимся в помощи. Об этом URA.RU рассказал руководитель центра добровольческого движения Тобольска Андрей Солдатов.

«Рост заявок идет по экспоненте — если в первые дни поступало по 2-3 штуки, то сейчас доходит до 70 в день», — отметил он. Помощь оказывается пенсионерам старше 65 лет, инвалидам, одиноким матерям с детьми до трех лет, неполным семьям с двумя и более детьми-инвалидов. Первоначально пенсионеры с некоторым недоверием отнеслись к идее доставки на дом незнакомыми людьми. «Сначала боялась, что принесут заразу в квартиру. Кончились пачки двух препаратов, в аптеку идти побоялась, в подъезде никого особенно не знаю — позвонила на горячую линию. Там объяснили, что волонтеры в масках и перчатках, обрабатывают все, к чем притрагиваются и не заходят в квартиру. Заказала лекарства, сначала взяли деньги, все зафиксировали — после сдачу принесли вместе пакетиком из аптеки», — рассказала агентству 67-летняя тоболячка.

Как объяснил Солдатов, волонтеры перед допуском к работе проходят подробный инструктаж — начиная с санобработки и заканчивая особенностью общением с населением, а после сдают тесты. После этого им выдается бейдж и волонтерская книжка, которую они предъявляют во время выполнения заказа.

Горячая линия в Тобольске работает по номеру телефона 8 (3456) 24-12-00, с понедельника по пятницу с 8 до 19 часов. По этому же номеру можно обращаться тем, кто хочет стать волонтером, также они могут заполнить анкету на сайте мывместе2020.рф.

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