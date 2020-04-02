Ряд тюменских врачей остались без бесплатного проезда

Часть тюменских врачей — льготников лишились в карантин бесплатного проезда Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени часть врачей, а также некоторые работники Роспотребнадзора попали под блокировку льготных транспортных карт. Среди них есть и участковые, которые используют бесплатный проезд для передвижения между домами пациентов. Об этом URA.RU сообщила на условиях анонимности участковая врач одной из тюменских поликлиник.

«Из-за проблем со здоровьем я езжу по вызовам на автобусе. А тут блокировали карту, и что делать — неизвестно. Хотя мне до 65-летия еще четыре года», — сообщила она. По информации женщины, в их поликлинике транспортные карты оказались блокированными чуть ли не у четверти сотрудников — а им нужно продолжать работать. Под запрет попала и часть сотрудников Роспотребнадзора, которые также находятся на службе.

Всего по региону было заблокировано более 300 тысяч льготных транспортных карт. «Вне зависимости от возраста льготников всем нужно находиться дома», — сообщила на брифинге замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. Подробного ответа на вопрос URA.RU по вопросу блокировки карт врачей-льготников от оперативного штаба не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что с 3 апреля на территории Тюменской области на неопределенный срок введен режим самоизоляции для всех жителей региона. Выходить из дома разрешено только для посещения магазина и аптеки, выгула животных, получения экстренной медпомощи, работникам стратегически важных предприятий. Также разрешено выезжать на дачи на личном автотранспорте.