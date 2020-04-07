Курганская облдума впервые соберется онлайн, чтобы ввести наказание за нарушение карантина

Внеочередное заседание Курганской областной думы, которое впервые состоится в режиме онлайн, предварительно назначено на 8 апреля, сообщили URA.RU информированные источники. Ожидается, что народные избранники введут ответственность за нарушение режима самоизоляции.
«8 апреля заседание впервые пройдет в интеренете, депутатам не придется собираться в Кургане», — рассказал инсайдер. В пресс-службе Курганской областной думы подтвердили URA.RU, что заседание планируется провести 8 апреля в режиме онлайн, но его повестка появится позже.
На сайте регионального отделения «Единой России» сообщается, что на ближайшем заседании облдумы планируется установить ответственность за невыполнение требований по обеспечению режима повышенной готовности. «В частности, за нарушение режима самоизоляции — как в отношении пешеходов, так и автомобилистов», — уточняют единороссы.
Изменения в регламент Курганской облдумы, в соответствии с которыми заседания регионального парламента могут проводиться в режиме онлайн при помощи видеоконференцсвязи, принят депутатами на внеочередном заседании 31 марта. Необходимость изменений объяснялись ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, 8 апреля состоится первое онлайн-заседание в истории облдумы Зауралья.
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