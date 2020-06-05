Матери-одиночке из ЯНАО отказали в выплате пособия на ребенка

Добиться справедливость удалось после вмешательства прокуратуры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Органы социальной защиты Нового Уренгоя незаконно отказали в выплатах «путинского» пособия в связи с рождением первого ребенка. Восстановить справедливость удалось только после обращения в надзорные органы.

«Прокурором города Новый Уренгой главе администрации внесено представление, в котором поставлен вопрос о назначении выплаты с момента рождения ребенка то есть в 16.10.2019, — говорится в ответе прокуратуры на обращение депутата заксобрания ЯНАО Ивана Вершинина (имеется в распоряжении URA.RU). Парламентарий пояснил, что женщина обратилась к нему после того, как оказалось в трудной жизненной ситуации.

По словам ямальчанки, она является матерью одиночкой, а у ребенка врачи диагностировали порок сердца. В конце марта женщина подала документы на детские выплаты и еще месяц ждала, когда ей начислят положенные ей деньги. Когда через месяц она ничего не получила и стала выяснять причину, оказалось, что ей было отказано из-за отсутствия одной из требуемых справок, но чиновники не сочли нужным ее об этом известить.

При этом в соцзащите посоветовали женщине повторно подать заявление о выплатах через сайт госуслуг, однако в этом случае, как она поняла, деньги начали бы выплачивать с момента подачи заявления. К тому моменту ребенку уже исполнилось полгода, и терять весомую для нее сумму она не согласилась.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе администрации Нового Уренгоя не удалось. Работникам администрации необходимо время, чтобы уточнить информацию у профильных специалистов.

Ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет президент Владимир Путин предложил в ходе послания Федеральному собранию. Тогда же российский лидер заявил, что первоначально выплаты составят половину прожиточного минимума — 5,5 тысячи рублей.

Ямал отреагировал одним из первых, установив размер пособий на уровне 8350 рублей. Отметим, что кроме этого на каждого ребенка в период пандемии положена единовременная федеральная поддержка в размере 10 тысяч рублей.