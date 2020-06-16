Кандидатов на некоторые должности согласовывают с руководством областного правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области приостановили прием на работу в органы исполнительной власти, государственные и муниципальные учреждения. Копию соответствующего поручения губернатора региона Вадима Шумкова на своей странице в соцсетях разместил секретарь курганского обкома КПРФ Сергей Еремин. Ранее об этих изменениях URA.RU рассказывали инсайдеры.

«Приостановить прием граждан на службу (работу) в органы исполнительной власти Курганской области, государственные учреждения Курганской области», — указано в поручении ПГ-01-84/20. Это же относится к приему на работу в органы местного самоуправления и муниципальные учреждения.

Согласно документу, кандидата могут принять только в исключительных случаях. Таких кандидатов необходимо согласовывать с заместителем губернатора Курганской области — руководителем аппарата губернатора и заместителем главы региона — начальником областного финансового управления. Срок исполнения документа указан от 23 апреля.

В конце апреля инсайдеры рассказывали URA.RU о появлении такого документа. Спустя месяц другие источники подтвердили существование такой практики. Один из них предположил, что власти таким образом пытаются сэкономить деньги в зарплатном фонде, чтобы направить их на другие выплаты, в том числе, на оплату общественных работ.