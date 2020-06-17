Число вакансий на частных предприятиях в ЯНАО выросло втрое

Наиболее востребованы в ЯНАО в мае были строители Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

По итогам мая 2020 года в ЯНАО число вакансий, предлагаемых индивидуальными предприятиями, увеличилось на 176%, или почти в три раза по сравнению с апрелем. Представители сервиса по поиску работы hh.ru отмечают, что это показатели восстановления бизнеса после кризиса.

«Количество вакансий от индивидуальных предпринимателей в мае увеличилось на 176% по сравнению с апрелем (то есть, почти в три раза) и на 100% по сравнению с мартом (в два раза)», — сообщили URA.RU в пресс-службе hh.ru. В среднем по итогам мая на одного ямальского предпринимателя приходилось девять вакансий.

По словам руководителя пресс-службы hh.ru — Урал Анны Осиповой, хотя показатели далеки от докризисных, в компаниях малого и среднего бизнеса в мае ситуация в отношении найма персонала в мае улучшилась. «Малый и средний бизнес, который удалось сохранить, при отсутствии дальнейших экономических потрясений ждет медленное восстановление уже летом», — сообщила руководитель пресс-службы.

При этом ранее сообщалось, что количество вакансий в мае этого года уменьшилось на 9% по сравнению с апрелем и на 1% по сравнению с маем прошлого года. Чаще всего компании искали персонал в профессиональной сфере «Строительство, недвижимость» (23% всех вакансий мая), специалистов по продажам (21% вакансий), медиков и фармацевтов (18%), рабочий персонал (15%), а также специалистов по транспорту и логистике (11%).