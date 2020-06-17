В вузе обучаются студенты из 50 стран мира Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Голодный бунт произошел в закрытом на карантин из-за коронавируса общежитии для иностранных студентов Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ). Один из студентов пытался сбежать за едой и выпрыгнул с третьего этажа. Об этом рассказали URA.RU студенты вуза.

Иностранные студенты УрГЭУ живут в общежитии на улице Щорса, 36, три из пяти этажей которого были закрыты на карантин. Ранее там заболели около десяти иностранных студентов. В распоряжении редакции оказалось видео, на котором иностранцы собрались в коридоре общежития и стучат пустыми бутылками из-под воды.

«Нам никто ничего не объяснил, что происходит, — просто закрыли двери. Позже через знакомых мы узнали о карантине», — рассказал URA.RU студент УрГЭУ. По его словам собеседника агентства, студенты не могут выйти на улицу даже за продуктами, при этом уже несколько дней еду никто не привозил — студенты сидят голодные. «Вот один парень и не выдержал: он хотел сходить в магазин за едой, а раз двери закрыты, выпрыгнул из окна третьего этажа. Он остался жив, но что-то сломал, его увезли на скорой в больницу», — поделился собеседник. Редакция выяснила, что выпрыгнувший в окно студент госпитализирован с переломом в больницу Верхней Пышмы.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили URA.RU что к ним информация об этом происшествии из вуза не поступала. Источник в УрГЭУ рассказал URA.RU, что версия студентов не совсем соответствует действительности. «Закрыты не целые, а часть этажей. Они не голодные, за десять дней им привозили еду четыре раза. То, что происходит в общежитии, — это, скорее, такая форма социальной активности. Молодые люди жили насыщенной жизнью и вдруг оказались изолированы, хотя и сидеть в общежитии им надо-то совсем недолго, всего до 26 июня», — рассказал инсайдер.

По словам источника, остается загадкой, почему парень выпрыгнул в окно. «Он живет в той части общежития, которая не закрыта, имеет доступ на улицу. Установлено, что он был трезвый, при падении получил незначительный перелом, причину мы у него спросим позже», — говорит собеседник агентства.

В пресс-службе УрГЭУ попросили прислать письменный запрос. Он был отправлен. На момент публикации ответ получен не был. В представительстве МИД в Екатеринбурге пообещали разобраться в ситуации.