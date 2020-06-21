Столица Ямала богата на удивительные локации для фото Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Сегодня, 21 июня, любители делать фото для соцсетей отмечают свой главный праздник — Международный день селфи. В честь этой даты URA.RU предлагает читателям сделать снимки в красивейших местах столицы ЯНАО — Салехарде. Мы собрали для вас список из семи интересных локаций, фотографии откуда обязательно соберут сотни лайков в Instagram.

Стела «66-я параллель» — памятник на границе Полярного круга

Все приезжающие в Салехард туристы знают: они попали в единственный город мира, расположенный на широте Северного полярного круга. Эту уникальную черту Салехарда в начале 1980-х годов решили увековечить, и на месте, где проходит 66-я параллель, появилась одноименная стела. Любители селфи особенно обожают делают здесь веселые снимки, вставая одной ногой за Полярный круг, а другой — до него. А самые эффектные снимки получаются здесь в ночное время — в темноте «Полярный круг» подсвечивают снаружи и изнутри. Эти переливающиеся огни напоминают северное сияние.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Фото: Instagram-аккаунт vsaleharderu

Фото: Instagram-аккаунт di_agabekova

Обдорский острог — «родина» современного Салехарда

Обдорский острог — одно из первых русских поселений, основанных на территории Полярного Урала и Сибири. В конце XIV века его заложили казаки, через 200 лет он разросся до села, а в 1933 году официально стал Салехардом. Сейчас деревянную крепость с башнями полностью превратили в музей. Посетителям предлагают осмотреть церковь, подняться на вершину колокольни, а в здешних исторических декорациях можно сделать оригинальные селфи.

Фото: tripadvisor.ru

Фото: tripadvisor.ru

Здание правительства ЯНАО — офис, откуда управляют бескрайним Ямалом

Здание правительства ЯНАО, построенное в Салехарде несколько лет назад, очаровывает приезжих своим необычным видом. По-арктически холодный фасад и остекление в ледяном стиле напоминают туристам, что они оказались на суровом Севере. Именно в этом высотном офисе принимаются решения, определяющие судьбу полумиллиона жителей округа. Селфи на фоне главного дома власти — обязательный снимок в коллекции фаната Ямала.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ледовый городок — место, восхитившее Валерия Меладзе

Ежегодно в преддверии Нового года в Салехарде зажигается главная ямальская елка. Но самым впечатляющим украшением города к празднику является легендарный ледовый городок. Каждый год скульпторы удивляют жителей окружной столицы новыми фигурами, узорами и ледовыми аттракционами. В феврале городок показали приехавшему с концертом певцу Валерию Меладзе — и он остался в восторге. Предлагаем и вам с приходом зимы сделать несколько снимков на фоне ледяной сказки.

Памятник-паровоз — символ «великих строек коммунизма»

Памятник-паровоз олицетворяет грандиозную стройку железной дороги под номером 501, которая началась по инициативе Иосифа Сталина. В строительстве пути использовали каторжный труд людей, но их силы и жизни ушли впустую — после смерти вождя СССР железную дорогу бросили. Застывший на рельсах поезд — дань памяти напрасным усилиям строителей. На снимках замерзший локомотив выглядит величественно и эффектно.

Фото: tripadvisor.ru

Памятник мамонту — прыжок в доисторическую эпоху

Одна из самых оригинальных достопримечательностей Салехарда — гигантская фигура мамонта неподалеку от речной переправы, которая соединяет Салехард и Лабытнанги. Всем гостям города мамонт по имени Митя напоминает, что они приехали на родину этих величественных животных прошлого. Поклонники селфи говорят, что фото здесь хороши и вблизи Мити, и даже в 100 метрах от него.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Стела «Романтикам 70-х» — ода покорителям Севера

Во второй половине XX века в России наступает период великих освоений. Молодые комсомольцы со всей страны отправляются покорят новые земли и месторождения. Благодаря этим энтузиастам были открыты нефть и газ ЯНАО и именно в их честь в Салехарде появилась стела «Романтикам 70-х». Металлическая рама напоминает буровую вышку, из железа сделан газовый факел. Это место особенно любимо пожилыми жителями — прогуливаясь здесь, они мыслями возвращаются в молодость.

Фото: Instagram-аккаунт 1arctic_tv