В ЯНАО вновь выросло число умерших с коронавирусом

На Ямале пятый день заболевает больше 100 человек в сутки Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе за сутки скончались два человека с подтвержденным коронавирусом. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Всего на Ямале умерли 27 COVID-пациентов, девять из них — за последнюю неделю.

«В Новоуренгойской больнице скончались два пациента с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Мужчины в возрасте 59 и 72 лет. Оба пациента были госпитализированы с острой внебольничной пневмонией», — сообщила глава окружного оперштаба Татьяна Бучкова. По ее данным, у пациента 72 лет коронавирус сопровождался хроническими заболеваниями, например, патологией сердечно-сосудистой системы. На аппарате ИВЛ мужчина провел неделю, спасти его не удалось.

Кроме того, за минувшие сутки в ЯНАО коронавирус подтвердили у 140 человек. На главный очаг региона Новый Уренгой приходится больше всего случаев — 79. Всего в газовой столице Ямала известно о 1380 случаях коронавируса. Властям города приходится прибегать к помощи автовладельцев-волонтеров из-за нехватки машин для врачей, а больных из-за дефицита свободных коек вынужденно размещают в действующем детском центре «Садко». Также за сутки локальные вспышки произошли в Муравленко (9), Тарко-Сале (8), Салехарде (6) и Надыме (5).

На месторождениях ЯНАО зафиксировано 25 новых случаев. Большинство приходятся на предприятия в окрестностях Нового Уренгоя, там заразились 16 рабочих. В Надымском районе COVID подтвердили у шести вахтовиков, в Тазовском районе — у одного, в городе Губкинском — у двоих. За все время эпидемии в ЯНАО зафиксировано 4271 случай заболевания коронавирусом.

Неожиданный всплеск заражений в ЯНАО начался 12 июня. С того дня в округе заболели сразу 1307 человек, что составляет 30% от общего числа. Также с 15 июня скончались уже десять ямальцев, общее число жертв коронавируса выросло до 27. Сейчас коэффициент распространения инфекции (Rt) в ЯНАО стабильно превышает 1, а для перехода ко второму этапу снятия ограничений он должен быть ниже 0,8. Математически шансы на выход из карантина в ближайшее время продолжают оставаться нулевыми.

Полностью вылечились от коронавируса 1862 человека, за последние сутки выздоровели 44 ямальца. В стационарах лечатся 633 пациента, из них в данный момент 25 находятся в тяжелом состоянии, три — в крайне тяжелом. 15 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние большинства заболевших врачи расценивают как удовлетворительное.

Фото: стопкоронавирус.рф