20 июня 2020
19 июня 2020
18 июня 2020

В ЯНАО четвертый день подряд более 100 новых случаев коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исследование анализов на коронавирус в лаборатории ЕКДЦ. Екатеринбург, очки, защитный костюм, противогаз, респиратор, респираторная маска, коронавирус, защита органов дыхания, covid-19, covid19, противочумный костюм, защита глаз
В ЯНАО продлен режим самоизоляции до конца июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ЯНАО к 21 июня выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

«165 выявлено заболевших за сутки», — говорится в сообщении. За сутки поправились 27 человек. С начала пандемии в ЯНАО выявлено 4 131 случаев заражения. 25 человек в регионе умерли, 1 818— выздоровели.

Режим самоизоляции в ЯНАО продлится до 30 июня. Ситуация с COVID-19 на Ямале развивается гораздо тяжелее, чем предсказывало URA.RU в своем самом пессимистичном прогнозе. По математической модели, составленной агентством, распространение инфекции должно были пойти на спад с 20 июня. Но в последнюю неделю в регионе наблюдался всплеск заражений, поэтому снятие карантина в ближайшие дни практически невозможно.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «Ямал» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...