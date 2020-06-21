В ЯНАО четвертый день подряд более 100 новых случаев коронавируса

В ЯНАО продлен режим самоизоляции до конца июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ЯНАО к 21 июня выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

«165 выявлено заболевших за сутки», — говорится в сообщении. За сутки поправились 27 человек. С начала пандемии в ЯНАО выявлено 4 131 случаев заражения. 25 человек в регионе умерли, 1 818— выздоровели.

Режим самоизоляции в ЯНАО продлится до 30 июня. Ситуация с COVID-19 на Ямале развивается гораздо тяжелее, чем предсказывало URA.RU в своем самом пессимистичном прогнозе. По математической модели, составленной агентством, распространение инфекции должно были пойти на спад с 20 июня. Но в последнюю неделю в регионе наблюдался всплеск заражений, поэтому снятие карантина в ближайшие дни практически невозможно.