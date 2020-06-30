За год Олег Финько заработал более 4,6 млн рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Председатель Арбитражного суда Тюменской области Олег Финько за 2019 году заработал 4,677 млн рублей. Декларация главы арбитража опубликована на сайте ведомства. За год Финько увеличил свой доход почти на 600 тыс. рублей с 4,088 млн рублей.

Из документа следует, что в прошлом году Финько приобрел внедорожник Toyota Land Cruiser 200. А вот автомобиль Toyota Highlander 2014 года выпуска, указанный в предыдущей декларации, теперь находится в собственности жены председателя суда. Супруга за год не заработала ничего.

Как и годом ранее Финько, владеет 1/3 квартиры (119,5 кв. м.), жилым домом (88 кв.м), гаражом, земельным участком под индивидуальное строительство (1396 кв. м.) и машиноместом. Оставшиеся 2/3 квартиры принадлежат жене и ребенку судьи.