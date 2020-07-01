30 июня 2020

В Тюменской области подсчитано более 12% голосов. Результаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ. Тюмень, голосование, голосование за конституцию
Пока тюменцы поддерживают предложенные поправки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Тюменской области подсчитано 12% протоколов голосования по внесению изменений в Конституцию. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, близкий к областному избиркому. По предварительным данным, предложенные поправки в регионе поддержали 88,12% избирателей.

«Голоса продолжают считать. За проголосовали 88,12% избирателей. Это после обработки 12% протоколов. Подсчет продолжается», — сообщил инсайдер агентства на условиях анонимности.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области проголосовали 75% избирателей. В плебисците приняли участие почти 900 тысяч человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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