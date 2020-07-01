Пока тюменцы поддерживают предложенные поправки
новость из сюжетаОбщероссийское голосование по изменению Конституции
В Тюменской области подсчитано 12% протоколов голосования по внесению изменений в Конституцию. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, близкий к областному избиркому. По предварительным данным, предложенные поправки в регионе поддержали 88,12% избирателей.
«Голоса продолжают считать. За проголосовали 88,12% избирателей. Это после обработки 12% протоколов. Подсчет продолжается», — сообщил инсайдер агентства на условиях анонимности.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области проголосовали 75% избирателей. В плебисците приняли участие почти 900 тысяч человек.
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