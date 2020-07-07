Губернатор Шумков объяснил жесткие меры по коронавирусу

Меры связаны с особенностями населения региона и уровнем медицины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ограничительные меры, которые были введены в Курганской области из-за угрозы коронавируса, связаны с отсталостью медицины и с тем, что в регионе живет много инвалидов, пенсионеров, вахтовиков, сотни тысяч людей приезжают в область к родственникам. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в интервью ТАСС.

«У нас в регионе 42% населения — инвалиды и пенсионеры, то есть основная группа риска. <…> более 10 тысяч человек — работают вахтовым методом, почти 200 тысяч из ранее выехавших проживают в других субъектах и периодически возвращаются к родственникам», — объяснил Шумков. Он добавил, что, согласно посылу президента России, нужно было минимизировать летальные исходы.

Губернатор добавил, что медицина в регионе — не в лучшей форме. «Инфекционных коек в чистом виде крайне недостаточно, не хватает врачей, не очень понятно, чем лечить новую заразу, а аппаратов ИВЛ у нас в пять раз меньше, чем, к примеру, в Тюменской области», — отметил Шумков.

По словам главы региона, власти начали ослаблять ограничения, когда медики поняли, как лечить последствия коронавируса, а больницы были укомплектованы. Летние послабления были связаны с более легким протеканием болезни в данный период времени.

Режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19 ввели в регионе 1 апреля, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня был введен обязательный масочный режим. 19 июня появились новые правила въезда в регион. А 30 июня в области разрешили открыть кинотеатры и уличные кафе. Позже власти объяснили резкий рост заболеваемости в регионе в последние дни.