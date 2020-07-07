06 июля 2020

Мэр Кургана улетел в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Курган, потапов андрей, портрет
Глава Кургана Андрей Потапов ушел в кратковременный отпуск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана Андрей Потапов взял кратковременный отпуск. Источники URA.RU сообщили, что мэр улетел в Москву по своим делам.

«Глава города ушел в отпуск на три дня», — ответили URA.RU в администрации города, при этом где именно мэр проводит отпуск в мэрии не стали уточнять.

При этом инсайдеры сообщают, что Потопов улетел в Москву. Один источник агентства говорит, что поездка Потапова связана с личными делами. Другой собеседник из политических кругов города отмечает: «Он должен был пойти в отпуск, но его выдернули из-за поездки в Москву. Возможно, по каким-то делам, связанным с экономикой».

В минувшие выходные Потопов вместе с губернатором Вадимом Шумковым проверяли ход ремонта дворов по улице Родькина и ремонт школы №5 в микрорайоне Заозерном. До этого также в ходе совместного рейда Потопов проверял ремонт дворовых территорий в микрорайоне Рябково.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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