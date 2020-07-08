07 июля 2020
06 июля 2020

В ЯНАО второй город рискует стать очагом коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Аппарат искусственной вентиляции легких в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (кардиоцентре). Челябинск, минздрав, реанимация, здоровье, медицина, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл, коронавирус
В Губкинском за сутки заболело втрое больше людей, чем в Новом Уренгое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в Губкинском (ЯНАО) зарегистрировано 60 новых случаев подтвержденного коронавируса, сообщает окружной оперативный штаб. Это почти втрое больше числа новых случаев в Новом Уренгое, который остается лидером по числу заболевших с начала пандемии в регионе.

«168 новых случаев COVID-19 в населенных пунктах ЯНАО (за весь период — 4 962), — говорится в сводке окружного оперштаба. — Новый Уренгой — 17 (за весь период — 2 510, выздоровели — 447), Губкинский — 60 (за весь период — 465, выздоровели — 127)». Кроме того, на объектах и месторождениях подтверждено еще 34 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период — 2 181).

Также за сутки в ЯНАО подтверждено 67 случаев бессимптомного носительства COVID-19. В больницах остаются 957 пациентов, из которых 27 в тяжелом состоянии, двое — в крайне тяжелом.

Сегодня утром о своем заболевании сообщил и мэр Губкинского Андрей Гаранин — он проходит лечение осложненного коронавируса в Ноябрьской ЦГБ. Это первый случай заболевания COVID среди представителей региональной политической элиты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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