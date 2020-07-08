В ЯНАО второй город рискует стать очагом коронавируса

За минувшие сутки в Губкинском (ЯНАО) зарегистрировано 60 новых случаев подтвержденного коронавируса, сообщает окружной оперативный штаб. Это почти втрое больше числа новых случаев в Новом Уренгое, который остается лидером по числу заболевших с начала пандемии в регионе.
«168 новых случаев COVID-19 в населенных пунктах ЯНАО (за весь период — 4 962), — говорится в сводке окружного оперштаба. — Новый Уренгой — 17 (за весь период — 2 510, выздоровели — 447), Губкинский — 60 (за весь период — 465, выздоровели — 127)». Кроме того, на объектах и месторождениях подтверждено еще 34 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период — 2 181).
Также за сутки в ЯНАО подтверждено 67 случаев бессимптомного носительства COVID-19. В больницах остаются 957 пациентов, из которых 27 в тяжелом состоянии, двое — в крайне тяжелом.
Сегодня утром о своем заболевании сообщил и мэр Губкинского Андрей Гаранин — он проходит лечение осложненного коронавируса в Ноябрьской ЦГБ. Это первый случай заболевания COVID среди представителей региональной политической элиты.
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