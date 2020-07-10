В России хотят изменить размер штрафов для автомобилистов

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За превышение скорости на 40-60 километров в час за пределами населенного пункта предлагается установить штраф в размере 2,5 тысяч, более чем на 60 километров — на пять тысяч. Такое же наказание в ОНФ хотят установить для велосипедистов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Инициатива направлена в Минюст России.

Кроме того, общественники выступают за то, чтобы скорректировать штрафы за превышение скорости: на 40-60 километров в час в населенном пункте штрафовать на 2,5 тысячи, за повторное нарушение — на пять тысяч. Лишение прав не предусматривается. За превышение более чем на 60 километров в час в населенном пункте эксперты предлагают штрафовать на пять тысяч рублей или лишать прав от четырех до шести месяцев, за повторное такое нарушение — на 15 тысяч или лишать прав на год.

«Мы предлагаем увеличить с 2 тысяч до 5 тысяч штраф за установку заведомо подложных номеров. За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода», — приводит РИА «Новости» слова Шкуматова. За проезд на красный эксперты предложили штрафовать на пять тысяч рублей, а за поворот на красную стрелку — снизить до одной тысячи.

Общероссийский народный фронт предложил поднять штрафы за установку подложных автомобильных номеров и за проезд на красный свет. О такой инициативе журналистам рассказал глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

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