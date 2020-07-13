Губернатор Шумков объяснил, на кого надеяться Курганской области

Надеждой Курганской области губернатор Вадим Шумков назвал жителей региона, таких же, как он. Об этом глава региона написал в своем instagram-аккаунте.
«Настоящая надежда Курганской области — это ее люди, такие же, как я. Надо лишь видеть в них людей, а не молчаливое обираемое стадо», — объяснил губернатор. Он добавил, что ради этих людей нужно быть готовым положить жизнь.
Так Шумков ответил бывшему депутату Госдумы Дмитрию Носову, который назвал главу региона «последней надеждой Курганской области». В ответ губернатор призвал Носова помочь наводить порядок в стране.
Ранее глава региона также на личной странице в соцсетях написал про свой характер. Обращаясь к главе Кургана Андрею Потапову, он назвал свой характер мягким. При этом ранее источники рассказывали обратное. Так, по версии инсайдеров, именно жесткий стиль руководства стал причиной нескольких увольнений.
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