Тюменцы придумали, как заработать на аномальной жаре

В очереди на тюменские пляжи выстраиваются сотни горожан Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В условиях аномальной жары предприимчивые тюменцы начали брать деньги за вход на нелегальные пляжи. Об этом URA.RU рассказал один из жителей Тюмени, который столкнулся с «предпринимателями». По его словам, за отдых у озера с него потребовали заплатить 500 рублей.

«Мы с семьей обычно не ходим на платные пляжи и базы отдыха. У нас есть свое „секретное“ место у озера Кривое на Салаирском тракте. Вот и в этот раз мы, как всегда, к нему приехали, но на въезде нас встретили какие-то мужчины, которые сказали, что пляж теперь платный. Мол, за въезд одной машины нужно заплатить 500 рублей. Я развернулся и уехал», — пояснил агентству тюменец на условиях анонимности.

Он уточнил, что попросил «предпринимателей» предъявить документы о том, что теперь пляж платный, но они в резкой форме отказали тюменцу, пригрозив проблемами. В похожую ситуацию попал другой житель города. Деньги с него потребовали на озере Липовом.

«Там есть официальный платный пляж, но если чуть дальше проехать, вдоль озера, то уже можно попасть на дикий. Там мы с друзьями всегда и купались. Но в этот раз к нам подошли какие-то парни в салатовых жилетках и сказали платить 150 рублей с человека, либо уходить оттуда. Пришлось платить. Настроение портить себе не хотелось», — заявил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

Получить оперативный комментарий регионального управления Роспотребнадзора агентству не удалось: туда направлен письменный запрос. Ранее URA.RU писало о том, что из-за аномальной жары сотни тюменцев выстроились в очереди к пляжам.