Пандемия COVID-19 изменила жилищные предпочтения тюменцев

В Тюменской области из-за пандемии коронавируса за год почти на 10% выросла цена на загородную недвижимость. Такие данные URA.RU в пресс-службе портала объявлений Avito. Кроме того, тюменцы стали чаще покупать дома, нежели арендовать их.
По данным портала, средняя цена покупки загородного дома в Тюменской области по итогам 2 квартала 2020 года составила 2,25 млн рублей, что на 9,5% выше, чем годом ранее. Рост цены аналитики связывают с повышенным спросом. «В начале карантина наблюдался ажиотажный спрос на аренду дач, который превысил докризисные показатели в 3,2 раза, а уже после отмены режима самоизоляции наиболее приоритетным форматом стала именно покупка загородной недвижимости», — отметили в Avito.
Ранее агентство писало, что к концу мая в Тюмени резко вырос спрос на жилье. По мнению эксперта рынка недвижимости Андрея Панасюка, драйвером повышения стало появление льготной ипотеки.
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