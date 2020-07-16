15 июля 2020
14 июля 2020

Пандемия COVID-19 изменила жилищные предпочтения тюменцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Верхней Сысерти. Свердловская область, дача, загородный дом, частный дом
Тюменцы стали чаще покупать дома, чем арендовать их Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области из-за пандемии коронавируса за год почти на 10% выросла цена на загородную недвижимость. Такие данные URA.RU в пресс-службе портала объявлений Avito. Кроме того, тюменцы стали чаще покупать дома, нежели арендовать их.

По данным портала, средняя цена покупки загородного дома в Тюменской области по итогам 2 квартала 2020 года составила 2,25 млн рублей, что на 9,5% выше, чем годом ранее. Рост цены аналитики связывают с повышенным спросом. «В начале карантина наблюдался ажиотажный спрос на аренду дач, который превысил докризисные показатели в 3,2 раза, а уже после отмены режима самоизоляции наиболее приоритетным форматом стала именно покупка загородной недвижимости», — отметили в Avito.

Ранее агентство писало, что к концу мая в Тюмени резко вырос спрос на жилье. По мнению эксперта рынка недвижимости Андрея Панасюка, драйвером повышения стало появление льготной ипотеки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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