15 июля 2020
14 июля 2020

Власти Кургана решили продать имущество, чтобы увеличить доход. Прошлая попытка закончилась провалом

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские административные здания. Курган, городская администрация, здание администрации, здание мэрии
Власти Кургана хотят увеличить доход от приватизации в 1,5 раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прогнозируемый доход от приватизации муниципального имущества Кургана в 2020 году планируют увеличить примерно в 1,5 раза. Власти намерены заработать на продаже имущества 15,8 млн рублей. Такие цифры содержатся в проекте решения Курганской городской думы, опубликованном на официальном сайте муниципалитета.

Документ предполагает внесение изменений в план приватизации. «В абзаце четвертом раздела 1 цифры „10 200 000,00“ заменить цифрами „15 800 000“», — говорится в проекте нового решения. В указанном абзаце исходного документа речь идет о прогнозируемых доходах. Для их увеличения предлагается включить в план приватизации новые объекты.

В частности, власти готовы продать объект незавершенного строительства вместе с земельным участком по улице 9 Мая, трансформаторную подстанцию в микрорайоне Утяк, а также некоторые объекты, расположенные на территории Просветского лесхоза в Кетовском районе. Предварительно торги намечены на четвертый квартал 2020 года.

В первоначальном варианте прогнозного плана приватизации муниципального имущества Кургана, утвержденного в ноябре 2019 года, прогнозируемый доход в 2020 году составлял 8,3 млн рублей. В феврале перечень объектов, предлагаемых к продаже, расширили, и прогнозируемый доход вырос до 10,2 млн рублей.

План приватизации муниципального имущества Кургана в 2019 году завершился провалом, ранее сообщало URA.RU. Из 38 объектов недвижимости, выставленных на торги, удалось продать только три. В мэрии тогда объяснили, что имущество не пользуется спросом в связи с низкой ликвидностью. По словам властей, в план приватизации включают непрофильные и пустующие помещения. План приватизации госимущества Курганской области в 2019 году был выполнен всего на 0,2%: вместо 1,4 млрд рублей региональный бюджет получил лишь 2,9 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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