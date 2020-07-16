Прогнозируемый доход от приватизации муниципального имущества Кургана в 2020 году планируют увеличить примерно в 1,5 раза. Власти намерены заработать на продаже имущества 15,8 млн рублей. Такие цифры содержатся в проекте решения Курганской городской думы, опубликованном на официальном сайте муниципалитета.
Документ предполагает внесение изменений в план приватизации. «В абзаце четвертом раздела 1 цифры „10 200 000,00“ заменить цифрами „15 800 000“», — говорится в проекте нового решения. В указанном абзаце исходного документа речь идет о прогнозируемых доходах. Для их увеличения предлагается включить в план приватизации новые объекты.
В частности, власти готовы продать объект незавершенного строительства вместе с земельным участком по улице 9 Мая, трансформаторную подстанцию в микрорайоне Утяк, а также некоторые объекты, расположенные на территории Просветского лесхоза в Кетовском районе. Предварительно торги намечены на четвертый квартал 2020 года.
В первоначальном варианте прогнозного плана приватизации муниципального имущества Кургана, утвержденного в ноябре 2019 года, прогнозируемый доход в 2020 году составлял 8,3 млн рублей. В феврале перечень объектов, предлагаемых к продаже, расширили, и прогнозируемый доход вырос до 10,2 млн рублей.
План приватизации муниципального имущества Кургана в 2019 году завершился провалом, ранее сообщало URA.RU. Из 38 объектов недвижимости, выставленных на торги, удалось продать только три. В мэрии тогда объяснили, что имущество не пользуется спросом в связи с низкой ликвидностью. По словам властей, в план приватизации включают непрофильные и пустующие помещения. План приватизации госимущества Курганской области в 2019 году был выполнен всего на 0,2%: вместо 1,4 млрд рублей региональный бюджет получил лишь 2,9 млн рублей.
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