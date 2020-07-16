15 июля 2020
14 июля 2020

Двое тюменцев утонули, спасая ребенка и друг друга

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , река, вода, плавание, купание, дети купаются
Тюменцы купались в неразрешенном месте Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Двое тюменцев утонули, спасая ребенка, на реке Тобол в Заводоуковском районе. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении СК РФ. Трагедия произошла 15 июля.

По данным ведомства, компания друзей с детьми купалась на необорудованном пляже. «В один из моментов в воде скрылся 6-летний ребенок и молодой человек 2001 года рождения бросился в воду его спасать. Вытащил ребенка, но стал тонуть сам. Второй мужчина поплыл ему на помощь, и также оказался под водой», — рассказали в СКР подробности происшествия.

Тела утонувших до сих пор не найдены, поиск продолжается. Силовики начали доследственную проверку по факту гибели.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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