Двое тюменцев утонули, спасая ребенка и друг друга

Двое тюменцев утонули, спасая ребенка, на реке Тобол в Заводоуковском районе. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении СК РФ. Трагедия произошла 15 июля.
По данным ведомства, компания друзей с детьми купалась на необорудованном пляже. «В один из моментов в воде скрылся 6-летний ребенок и молодой человек 2001 года рождения бросился в воду его спасать. Вытащил ребенка, но стал тонуть сам. Второй мужчина поплыл ему на помощь, и также оказался под водой», — рассказали в СКР подробности происшествия.
Тела утонувших до сих пор не найдены, поиск продолжается. Силовики начали доследственную проверку по факту гибели.
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