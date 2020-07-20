Курганская область приближается к отмене карантина

От коронавируса в регионе вылечили 1014 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 20 июля подтвердились 47 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Восьмой день коэффициент распространения инфекции в регионе ниже единицы, из-за чего власти могут вводить новые послабления.

«На 20 июля в Курганской области лабораторно подтверждено 47 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. За последние сутки по выздоровлению выписан 21 человек

Ранее URA.RU опубликовало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе. На 20 июля коэффициент распространения инфекции в регионе составил 0,89, что ближе к оптимистичному варианту развития событий.

Всего в регионе с начала эпидемии выявили 1850 заболевших. По выздоровлению выписали 1014 человек, двое скончались от сопутствующих заболеваний, один — от коронавируса. Больше всего заболевших за день в регионе выявили 11 июля. Тогда зафиксировали 65 случаев.

1 апреля в Курганской области ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19 ввели, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня в регионе был введен обязательный масочный режим. В области можно посещать кинотеатры и есть в помещениях кафе и ресторанов. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.