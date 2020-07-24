Водителям фур со скоропортящимися товарами приходится сутками ждать досмотра на границе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Водителям, которые везут в Курганскую область фрукты и овощи из азиатских стран, казахстанские пограничники искусственно создают препятствия при пересечении границы, если они не готовы платить деньги. Проблему подтвердили в одной из национальных диаспор, представители которой также заняты в грузоперевозках.

«Нашим водителям при въезде в Казахстан из Узбекистана, Киргизии предлагают услугу: собирают по четыре-пять машин и сопровождают до границы с Россией. Кто сопровождение берет — у них проблем нет», — заявил представитель диаспоры на условиях анонимности. Стоимость сопровождения варьируется от 400 до 500 долларов — все зависит от груза.

Водителей, которые платят, при пересечении границы с Россией пропускают вне очереди. Также сопровождающие договариваются в пути с сотрудниками дорожной полиции. «Те, кто визитки не берет, у них проблемы появляются. Когда приезжает скоропорт — абрикосы, черешня — двое-трое суток могут ждать досмотра в очереди. Фрукты портятся, а их стоимость возрастает».

Визитки грузчиков раздают водителям казахстанские пограничники. Кто не согласен платить — тратит больше времени на досмотр Фото предоставлено инсайдером

При пересечении границы с Россией казахстанские пограничники также предлагают визитки грузчиков, которые помогут сделать в кузове специальные коридоры для досмотра, рассказал URA.RU один из водителей-дальнобойщиков. «Цена — до 15 тысяч тенге. Это где-то три тысячи рублей», — пояснил инсайдер. По его словам, такая ситуация характерна для всех пунктов пропуска на границе с Курганской, Челябинской и Омской областями. Если отказаться — время досмотра возрастает. «Пока смотрят, рефрижератор вскрыт, жара, продукты портятся. Мы попадаем на штрафы», — заявил он. Водитель добавил, что российские пограничники снова проводят досмотр, создаются коридоры, но денег за ускорение процесса с него не требовали.

«У нас таких случаев не зафиксировано. Коридоры для досмотра действительно создаются — это требование постановления правительства. Исключение — пункт пропуска в Петуховском районе. Здесь коридоры не делают, так как есть специальный досмотровый комплекс, который просвечивает груз», — заявили URA.RU в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Получить оперативные комментарии пресс-службы пограничной службы Казахстана URA.RU не удалось, в ведомство направлен письменный запрос.