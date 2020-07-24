Школа перешла на онлайн, но заработка хватает только на прожиточный минимум Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В Тюмени из-за карантина по коронавирусу под угрозой закрытия оказался уникальный образовательный центр «Лаборатория знаний Astra». Ставший брендом Тюмени в образовательной сфере центр, преподающий собственные методики педагогам по всей России, никакой поддержки от государства не получил, рассказала URA.RU его директор Ольга Закирова.

«Мы строили центр шесть лет, получили признание и сейчас как раз вышли на пик формы. Мы обучаем своим методам педагогов в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, собирались открывать два филиала в Тюмени и по просьбе коллег готовились продавать франшизу в другие города. Но тут случилась пандемия, и все рухнуло», — поделилась она с агентством. Доходы центра полностью зависят от учеников — а проводить занятия школа не может из-за самоизоляции уже четыре месяца. В центре регулярно занимались более 500 детей. Сезон у школы начинается в августе. «Когда сказали, что самоизоляция продлена до 16 августа, все опустилось — мы поняли, что не начнем новый учебный год вовремя. Сейчас ни мы, ни родители, не понимаем — что будет дальше. Очень хочется жить», — делится Ольга Закирова.

С начала пандемии Astra перешла на онлайн-курсы, которые позволили платить минимальный прожиточный минимум для десяти педагогов. Средств на то, чтобы продвигать свои услуги, у них уже не хватает. «За шесть лет мы ни разу не обращались к государству за поддержкой. Было бы здорово, если бы администрация города и региона поддержала нас информационно, разместила на своих ресурсах информацию о нашем образовании. У нас много востребованных курсов для взрослых. Мы могли бы проводить семинары в том числе для госслужащих, госкорпораций», — отмечает она. Но глава Тюмени Руслан Кухарук призвал центру набраться терпения и ждать снятия самоизоляции.

«Лаборатория знаний Astra» открылась в 2014 году, в ней более 17 направлений, в том числе по нейрофитнесу, ментальной математике, чтению, английскому языку. В 2018 году центр занял второе место в проекте регионального правительства «Тюменская марка» в номинации «Образование». Воспитанники школы — многократные победители олимпиад международного и российского уровня.

Ранее URA.RU рассказывало, что популярный частный театр «Будильник» просит у тюменцев помощи в получении гранта для того, чтобы выжить в карантин.