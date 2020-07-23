Из-за пандемии театр закрыт уже четыре месяца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

В Тюмени известный частный театр «Будильник» попросил у земляков помощи, которая поможет им пережить экономических кризис из-за пандемии коронавируса. Существующий уже 10 лет, он пытается получить в одном из банков грант в размере 250 тыс. рублей, который планируется потратить на оплату аренды и зарплаты сотрудникам. Для этого тюменцам нужно всего лишь оставить лайк на странице конкурса , рассказал URA.RU директор театра Юрий Демчук.

«Пандемия нашу экономику не то что подкосила — она ее убила. Мы напрямую зависим от учеников и наших зрителей. С помощью гранта мы пытаемся спасти наш театр», — отметил он. Ежемесячно театру приходится оплачивать аренду в размере 120 тыс. рублей за площадку, которую они арендуют два года. До этого театр существовал без «дома» — кочевал по различным площадкам города, в том числе ставил спектакли в Драмтеатре, на площадке «Пятого этажа».

Обретя собственную площадь, театр открыл школу театрального мастерства, где обучаются около 120 детей. Из-за коронавируса проводить занятия запрещено. Несмотря на сложную ситуацию, у «Будильника» пока нет долгов, однако театр закредитован. На данный момент в нем работают 15 человек. «Мы стараемся не думать о худшем варианте — если нам придется закрыть театр. Потому что для нас это как смерть», — отмечает Юрий Демчук.

Театр «Будильник» был создан в 2010 году на базе Тюменской государственной академии мировой экономики управления и права. Сейчас в его репертуаре десять спектаклей, в том числе для подростков и детей запущен проект летнего актерского интенсива «Театр.ON». «Будильник» неоднократно становился победителем фестивалей всероссийского и международного уровня.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за режима самоизоляции на грани закрытия оказался частный медицинский центр «Главное здоровье», где потерять работу рискуют 20 врачей.