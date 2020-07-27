Эпидемия коронавируса в главном очаге ЯНАО пошла на спад

Общее число инфицированных на Ямале выросло до 10 537 Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе 123 человека заразились коронавирусом. Из них 16 приходятся на эпицентр инфекции в регионе — Новый Уренгой, что является самым низким показателем за долгое время. Об этом рассказали в окружном оперативном штабе по борьбе с эпидемией.

«27 июля в ЯНАО подтверждено 123 новых случая заболевания COVID-19. Новый Уренгой — 16 случаев», — говорится в сообщении оперштаба. Такого низкого прироста в газовой столице не было несколько месяцев. 8 июля в городе выявили 17 заболевших, с тех пор ниже этой отметки прирост не опускался. До этого в Новом Уренгое фиксировали аномальные скачки эпидемии. Несколько раз число новых случаев за сутки превышало 100 — 2 июля было 135 новых инфицированных, 30 июля чуть меньше, 134 пациента. На прошлой неделе глава оперштаба Татьяна Бучкова заявила, что ситуация в Новом Уренгое начала стабилизироваться.

На остальные населенные пункты приходится 107 случаев. Больше всего обнаружено в Тарко-Сале, где заразились 25 жителей. Еще 18 пациентов выявили в Ноябрьске, в Муравленко вирус подхватили 12 горожан. Один человек заболел в отдаленном селе Антипаюта, это второй случай коронавируса в населенном пункте. Еще 16 инфицированных — вахтовики из других регионов.

Всего в ЯНАО подтверждено 10 537 случаев коронавируса. В Новом Уренгое известно о 3 358 заболевших. Сейчас госпитализированы 666 жителей Ямала с подтвержденной инфекцией. На поддержке аппаратов ИВЛ находятся 11 человек. За время эпидемии скончались 73 пациента, 6 248 полностью вылечились.

ЯНАО продолжает отдаляться от снятия карантина. Массовый ежесуточный прирост заболевших приводит к тому, что коэффициент распространения инфекции (Rt) в округе уже долгое время равен 1,01. Из-за этого ямальские власти пока не могут перейти ко второму этапу снятия ограничений. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для этого коэффициент должен быть не выше 0,8 в течение четырех дней. Карантин на Ямале продлен до 15 августа.