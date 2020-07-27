В Курганской области увеличилось число жертв коронавируса

Всего в регионе от коронавируса скончались девять человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области подтвердили два новых случая смерти от коронавируса. Об этом 27 июля сообщил региональный оперштаб по распространению коронавирусной инфекции.

«В Курганской области зафиксировано еще два случая смерти пациентов от коронавирусной инфекции. Это пожилые мужчина и женщина», — указано в сообщении. У обоих из них были тяжелые сопутствующие заболевания. Результаты экспертизы специалисты получили накануне.

Оба умерших — жители Кургана. Мужчина был 1952 года рождения, а женщина — 1948 года. «У женщины 1948 года рождения болезнь развивалась стремительно — уже на вторые сутки она была подключена к ИВЛ», — рассказала директор областного департамента здравоохранения Лариса Кокорина. Она попросила пожилых людей соблюдать меры безопасности.

На 27 июля в регионе всего подтвердили 2126 случаев коронавирусной инфекции. Из них: 1355 человек выздоровело, девять человек умерли от коронавируса. О предыдущих летальных случаях оперштаб сообщил 23 июля.