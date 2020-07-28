Генпрокуратура наказала главу района, где тюменцы пили из болота

Прокуратура провела проверку после публикации URA.RU Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Новости "URA.RU" работают!

Глава Тобольского района получил представление от прокуратуры за то, что многодетная семья из деревни Долбилова несколько дней была вынуждена пить воду из болота. Прокурорская проверка была проведена после новости URA.RU.

«Факт временного отсутствия водоснабжения нашел подтверждение, водоснабжение восстановлено», — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры по УрФО. Помимо представления в адрес главы района, прокуратура возбудила административное дело о правонарушении по статье «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами» в отношении МУП «Байкаловский ККП», осуществляющего водоснабжение деревни.

Ранее URA.RU сообщало, что многодетная семья из деревни Долбилова была вынуждена пить воду из болота. В разговоре с агентством Ольга Ковалева, которая столкнулась с этой проблемой, рассказала, что в местной администрации ей заявили, что в деревню провели водопровод, поэтому колонка больше работать не будет. Спустя 20 минут после звонка журналистов в администрацию Тобольского района URA.RU колонка в Долбилова снова заработала.