У Тюменской области появились шансы на снятие карантина в августе

В Тюменской области уже 5666 заболевших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за последние сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на два меньше, чем накануне — 92 случая. Таким образом, в регионе продолжается тренд по снижению прироста заболеваемости инфекцией.

«Тюменская область — 90 новых случаев», — приводится в сообщении федерального оперштаба. Таким образом, с начала пандемии коронавирусом в Тюменской области заразились 5666 человек. Коэффициент заболеваемости инфекцией RT составил 0,9.

Такое значение для показателя держится уже пятый день. Таким образом, если тенденция по снижению заболеваемости продолжится, коэффициент по Тюменской области может достичь 0,8. А значит, уже в августе регион сможет снять ограничения по самоизоляции при условии наличия не менее 50% свободных коек от общего числа в больницах и проведения тестов у как минимум 7 из 10 человек.

За последние сутки в регионе выздоровело 142 человека. Новых смертей не зарегистрировано, с начала пандемии от коронавируса скончались 25 человек. Ранее URA.RU сообщало, что режим самоизоляции в Тюменской области действует до 16 августа.