28 июля 2020

В мэрии тюменского города обнаружили коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация общежития тюменского государственного медицинского университета. Тюмень, эвакуация, общежитие, тест на covid19, тест на коронавирус, врач в костюме, врач в маске, врач в защитном костюме
COVID-19 лабораторно подтвержден у одного сотрудника администрации Ишима Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сотрудник мэрии Ишима заразился коронавирусом Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе. Должность и имя пациента не раскрывается в связи с защитой персональных данных.

«По данным Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в администрации города Ишима выявлен один случай заболевания COVID-19. Заболевший изолирован, проходит лечение. Определен круг контактных лиц, организовано их лабораторное обследование. За всеми контактными установлено медицинское наблюдение, все проходят курс экстренной профилактики. В учреждении проведена заключительная дезинфекция», — сообщили в ведомстве.

При этом, ишимский общественник Владимир Воронин утверждает, что зараженных в мэрии намного больше. «Около десятка членов спаянной команды [мэра Ишима Федора] Шишкина оказались „коронавирусниками“. У половины диагноз подтвержден, вторая половина усердно молится, дабы пронесло», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В оперштабе информацию Воронина не подтверждают.

С начала пандемии коронавирусом в Тюменской области заразились 5666 человек, 25 из которых скончались. За последние сутки опасный диагноз подтвержден у 90 тюменцев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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