В мэрии тюменского города обнаружили коронавирус

COVID-19 лабораторно подтвержден у одного сотрудника администрации Ишима Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудник мэрии Ишима заразился коронавирусом Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе. Должность и имя пациента не раскрывается в связи с защитой персональных данных.

«По данным Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в администрации города Ишима выявлен один случай заболевания COVID-19. Заболевший изолирован, проходит лечение. Определен круг контактных лиц, организовано их лабораторное обследование. За всеми контактными установлено медицинское наблюдение, все проходят курс экстренной профилактики. В учреждении проведена заключительная дезинфекция», — сообщили в ведомстве.

При этом, ишимский общественник Владимир Воронин утверждает, что зараженных в мэрии намного больше. «Около десятка членов спаянной команды [мэра Ишима Федора] Шишкина оказались „коронавирусниками“. У половины диагноз подтвержден, вторая половина усердно молится, дабы пронесло», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В оперштабе информацию Воронина не подтверждают.

С начала пандемии коронавирусом в Тюменской области заразились 5666 человек, 25 из которых скончались. За последние сутки опасный диагноз подтвержден у 90 тюменцев.