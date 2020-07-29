29 июля 2020
28 июля 2020

Жители ЯНАО начали писать доносы за вознаграждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник полиции оформляет протокол жителям города, нарушившим режим самоизоляции. Курган, штраф, протокол, полиция, нарушение, Жители города, задержание, наряд полиции, нарушение режима
Ямальцы помогали полиции наказать алкомаркеты и пьяных водителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители ЯНАО, которым полагается выплата в 4 тысячи рублей за сообщение полиции о преступлении, начали активно указывать органам на различные нарушения. В частности, в окружное управление МВД за последние полгода поступило 12 заявлений об алкомаркетах, торгующих без лицензии. Об этом сообщили в правительстве ЯНАО со ссылкой на данные полиции.

«Гражданами выявлены магазины, которые торговали алкогольной продукцией без лицензии, а также в неустановленное время. За нарушения владельцы торговых точек привлечены к административной ответственности», — рассказали в пресс-службе окружной администрации. Помимо этого, жители ЯНАО помогали полиции ловить водителей, севших за руль пьяными. Суд оштрафовал нарушителей на общую сумму 60 тысяч рублей, их также лишили права.

Получать деньги за помощь в раскрытии преступлений ямальцы начали в мае. Соответствующее изменение было внесено в законодательство ЯНАО. Сумма вознаграждения составляет 4 тысячи рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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