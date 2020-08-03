Роспотребнадзор разработал для школьников санитарные правила, которые будут действовать до конца учебного года Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 3 августа, — 236-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 146-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor.ru, число зараженных в мире достигло 18 230 116. За минувшие сутки было выявлено 221 207 новых случаев заражения. Вылечились 11 438 480 (+ 118 594), жертвами стали 693 508 (+4 579) пациентов.

Лидерство по количеству зараженных в мире удерживают США. Там уже 4 813 640 заболевших.На втором месте антирейтинга находится Бразилия, где 2 733 677 инфицированных. Далее следует Индия — 1 804 702 случая заражения. Россия в этом списке занимает четвертое место — инфекцией заразились 850 870 человек.

Вакцина от коронавируса

Разработка вакцины в России начнется в ноябре 2020 года. Как сообщили в научном центре «Вектор», старт массовой вакцинации запланирован на начало 2021 года. В первую очередь, прививки достанутся гражданам, которые попадают в группу риска. Заведующий лаборатории НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова РАМН, иммунолог Михаил Костинов считает, что производство препарата в ноябре маловероятно. В разговоре с URA.RU он заявил, что на завершение исследований препарата может уйти еще около пяти месяцев.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что разрабатываемый препарат будет эффективной и безопасной. По ее словам, за качеством вакцин ведется жесткий контроль, фактически учитывается «каждое покраснение». При этом она уточнила, что пока ни один из разработчиков в мире не обладает знаниями об устойчивости иммунитета к коронавирусу после введения препаратов.

Коронавирус в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что ситуация по заболеванию стабилизировалась в большинстве регионов России. Субъектами с наименьшими темпами прироста за сутки стали Московская область, Северная Осетия, Еврейская автономная область. Также в рейтинг регионов с минимальным распространением вируса вошли Москва, Тульская и Липецкая области, Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария. Однако в некоторых регионах, по словам Поповой, ситуация до сих пор остается сложной. В связи с этим ведомство разработало для школьников санитарные правила, которые будут действовать до конца учебного года. К примеру, на экзаменах учеников будут рассаживать подальше друг от друга.

Туристические компании включат в страховку россиян риски по коронавирусу. Ожидается, что это позволит туристам, решившим отправиться на отдых, минимизировать риски дополнительных затрат не только в случае заболевания, но и в случае вынужденного помещения в обсерватор. Несмотря на это, россияне отказываются от отдыха за рубежом в бархатный сезон. Многие бронируют путевки на зарубежные курорты только на ближайшие две недели. К слову, из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки Абхазия не готова принимать туристов из РФ.

В августе некоторым российским пенсионерам, которые соблюдали режим самоизоляции, выплатят по две тысячи рублей. Тюменцы же могут остаться без этих денег, так как в регионе в ближайшее время ожидаются послабления.

Ситуация в мире

Семь новых лабораторий для работы с самыми опасными патогенами, включая одну на границе с РФ, создадут власти Китая до 2026 года. На сегодняшний день там работает одна такая лаборатория в городе Ухань, она станет основной и будет использоваться для международного сотрудничества, включая взаимодействие с ВОЗ.

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