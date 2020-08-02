Названы требования к школам в условиях пандемии

В сентябре школьники вернутся за парты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти РФ готовятся возобновить очное обучение в школах с 1 сентября, однако теперь учителям и ученикам предстоит соблюдать ряд рекомендаций Роспотребнадзора. Разработанные санитарные правила будут действовать до конца учебного года.

С начала учебного года за каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет, куда к ученикам будут приходить педагоги, пишет «Российская газета». Исключением станут предметы, требующие специального оборудования: физкультура, ИЗО, трудовое обучение, технология, физика, химия. Во время уроков будут проветривать коридоры, а учебные кабинеты — во время перемен. Чтобы избежать скопления детей у входа в школу к началу уроков, в Роспотребнадзоре рекомендуют использовать все имеющиеся входы.

В столовой ученики одного класса будут рассаживаться без соблюдения дистанции в 1,5 метра. А на экзаменах школьников будут рассаживать зигзагообразно, подальше друг от друга. При этом в Роспотребнадзоре отметили, что в случае улучшения ситуации с коронавирусом рекомендации могут смягчить.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в российских школах новый учебный год начнется 1 сентября, если в отдельных регионах не будет новых рисков распространения коронавируса. Во всех школах будет проведена дезинфекция, измерение температуры и обеспечение антисептическими и защитными средствами. Также глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что в качестве дополнительных мер безопасности в каждой школе России с 1 по 14 сентября будет дежурить медицинский работник, а до 1 января учебным учреждениям рекомендовано отказаться от любых массовых мероприятий.

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