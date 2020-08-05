05 августа 2020

Курганский бизнесмен лишился базы отдыха. После того, как стал соседом губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания. Курган, бабочкин александр
Базу отдыха на «Болдинцево» купил застройщик Александр Бабочкин, но договор был расторгнут Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский застройщик Александр Бабочкин, купивший на аукционе базу отдыха «Болдинцево», остался без объекта. Договор купли-продажи был расторгнут. Соседство будущей стройки бизнесмена с резиденцией губернатора, по данным инсайдеров, не устроило главу региона Вадима Шумкова.

«Саша [Бабочкин] около двух лет буквально охотился за этой базой отдыха. Собирал документы под аукцион, выиграл его. У него были огромные планы», — рассказал URA.RU инсайдер знакомый с ситуацией. По его словам, деньги за базу уже были перечислены продавцу — департаменту имущественных и земельных отношений Курганской области. Был заключен и договор купли-продажи.

В отрытой базе Единой электронной торговой площадки есть сведения о проведенном аукционе. В протоколе (имеется в редакции) указан победитель аукциона — Александр Бабочкин, который приобрел четыре коттеджа площадью около 20 тысяч квадратных метров за 9,2 млн рублей.

По версии других инсайдеров, договор расторгли из-за недовольства губернатора Шумкова, дом которого находится по соседству с базой отдыха, где планировалась стройка. «Потом к нему пришел человек и сказал, что объект возвращается в госсобственность. Ему сказали забрать документы и деньги», — пояснил инсайдер.

Застройщик Александр Бабочкин комментировать ситуацию URA.RU отказался. В департамент информационной и внутренней политики направлен зарос. На момент публикации ответ не поступил. Данные об аукционе с электронной торговой площадки сейчас недоступны.

Курганский бизнесмен купил базу отдыха возле дома губернатора
Скрин с протокола проведения аукциона

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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