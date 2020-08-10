Жительницу ЯНАО обвинили в истязании четверых приемных детей

У женщина из Газ-Сале изъяли четверых несовершеннолетних Фото: Илья Московец © URA.RU

В ЯНАО четверо несовершеннолетних детей стали жертвами женщины, у которой они находились под опекой. Как сообщает пресс-служба окружного следственного управления СКР, жительница Газ-Сале Тазовского района несколько лет подвергала детей физическому и психологическому насилию

«По данным следствия, в селе Газ-Сале Тазовского района, 43-летняя женщина на протяжении нескольких лет подвергала физическому и психическому насилию четверых несовершеннолетних детей, 2010, 2013 и 2014 годов рождения, находящихся под ее опекой», — говорится в сообщении ведомства. Как выяснили следователи, женщина систематически оскорбляла детей и применяла к ним насильственные действия.

Дети уже изъяты у подозреваемой, их поместили в социально-реабилитационный центр. В отношении женщины возбуждены четыре уголовных дела по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», также ее подозревают в совершении преступления по статье «истязание двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних».

Расследование уголовного дела продолжается. Силовики дадут всестороннюю правовую оценку действий органов опеки и попечительства, которые должны были наблюдать за условиями жизни взятых под опеку детей.