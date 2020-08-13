Курганский фармгигант резко разбогател во время пандемии

Курганский «Синтез» увеличил выручку почти в 1,5 раза Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Выручка курганского фармацевтического предприятия «Синтез» в первом полугодии 2020 года выросла на 42%. Финансовые результаты за шесть месяцев работы руководство компании раскрыло 14 августа. На предприятии их объясняют ростом производства в период пандемии коронавируса.

«Выручка предприятия увеличилась на 42% год-к-году до 6,767 млрд рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Синтеза». Чистая прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилась на 23% и достигла 752,9 млн рублей. Экспортные продажи принесли предприятию более миллиарда рублей, рост — на 36%. Продажи в госпитальном сегменте выросли в два раза.

«Первое полугодие было очень напряженным для предприятий фармацевтической отрасли в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Но мы смогли оперативно нарастить производство необходимых лечебным учреждениям страны препаратов», — заявил президент ОАО «Синтез» Рустем Муратов. Он напомнил, что в портфеле курганского завода есть 14 лекарственных средств, рекомендованных Минздравом РФ для лечения и профилактики коронавирусной инфекции COVID-19.

В середине апреля руководство «Синтеза» заявляло, что предприятие готово в сжатые сроки увеличить производство лекарств, одобренных Минздравом для борьбы с коронавирусом, на 25-30%. Все они продаются по фиксированным ценам, так как входят в список жизненно необходимых.

46,5% акций «Синтеза» год назад выкупил холдинг АФК «Система» за 8,2 млрд рублей. Курганское предприятие вошло в Alium Group. Руководство холдинга планировало сформировать крупного игрока, который войдет в топ-3 российских фармкомпаний.