На дорогах в Кургане из-за дождя очень низкая видимость (фото архивное) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дождем в Кургане затопило центральные улицы и Центральный рынок города. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

«Затопило дороги, так как плохо работают ливневые канализации. Чтобы выйти из транспорта нужно 2 метра шагнуть с подножки», — пишут в сообществе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». Затоплены улицы Коли Мяготина и Красина. Ушла под воду дорога у Центрального рынка.

Автовладельцы добавляют, что на дорогах из-за дождя очень низкая видимость. Автомобили скрыло под водой почти до радиатора. «Венеция! Ждем туристов», — пошутил пользователь, снимавший затопленные улицы.