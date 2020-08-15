15 августа 2020
14 августа 2020

Центр Кургана затопило из-за дождя. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Затопленная улица Кирова. Курган, затопленная улица, автомобиль в воде, ливень, потоп, дождь, последствие ливня
На дорогах в Кургане из-за дождя очень низкая видимость (фото архивное) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дождем в Кургане затопило центральные улицы и Центральный рынок города. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

«Затопило дороги, так как плохо работают ливневые канализации. Чтобы выйти из транспорта нужно 2 метра шагнуть с подножки», — пишут в сообществе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». Затоплены улицы Коли Мяготина и Красина. Ушла под воду дорога у Центрального рынка.

Автовладельцы добавляют, что на дорогах из-за дождя очень низкая видимость. Автомобили скрыло под водой почти до радиатора. «Венеция! Ждем туристов», — пошутил пользователь, снимавший затопленные улицы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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