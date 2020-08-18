18 августа 2020

В Тюмени отложили снос частного сектора из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос последнего в этом году балка. Сургут, экскаватор, снос балка
Под реновацию в Тюмени первой попадет частная застройка центра города Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Тюмени из-за пандемии коронавируса отложили обновление центра города и снос старого частного сектора в рамках программы реновации. Об этом на форуме «Неформат», отвечая на вопрос URA.RU, рассказал начальник управления градостроительной политики Главного управления по строительству Тюменской области Александр Фролов.

«Вопрос реновации в части переговоров с застройщиками из-за пандемии пока приостановлен, в ближайшее время вернемся к нему», — отметил он. В рамках программы в первую очередь планируется снести частный сектор в центре. Владельцам старых домов взамен предоставят квартиры в новостройках. По мнению тюменского эксперта рынка недвижимости Андрея Панасюка, жителям частного сектора придется переехать из центра на окраины.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в декабре 2019 года во время пресс-конференции заявил о возможном старте программы реновации в Тюмени, которая затронет в том числе жилые пятиэтажные дома, построенные в 1957—1968 годах. Уже в январе 2020 года тюменское правительство вело переговоры с местными застройщиками об их участии в программе. Однако первым этапом реновации в Тюмени назвали снос частного сектора в центре.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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