Из-за загрязнения земли в Ишиме два месяца держалась вонь Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Одна из крупнейших агрокомпаний Тюменской области «Племзавод Юбилейный» (Ишим) проиграла суд Россельхознадзору, который оштрафовал ее за порчу земли. Теперь предприятию придется заплатить полумиллионный штраф, сообщает Россельхознадзор по Тюменской области.

«Ознакомившись с материалами дела, Тюменский областной суд также пришел к выводу о наличии в действиях ЗАО „Племзавод-Юбилейный“ состава административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 8.6, ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, и об отсутствии оснований к отмене либо изменению постановления Управления», — отмечают в ведомстве. Штраф «Племзаводу Юбилейный» в размере 500 тыс. рублей региональный Россельхознадзор выписал после проверки. Во время нее обнаружилось, что предприятие испортило 23,2 гектара земли в результате нарушения правил использования сточных вод для орошения. Помимо этого, компания не защитила участок от загрязнения отходами производства.

Руководство «Юбилейного» не признало штраф и попыталось оспорить его в Ишимском суде, который оставил решение без изменений. После чего предприятие обратилось в вышестоящий, областной суд — однако и он принял сторону силовиков.

В 2018 году URA.RU сообщало, что ЗАО «Племзавод «Юбилейный» стало одним из предприятий, из-за отходов которого в Ишиме два месяца держалась сильная вонь.