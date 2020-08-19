19 августа 2020

Из Тюмени возобновляют рейсы в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое свидание, места: сквер Якова Неумоева, клуб Байконур/Горький, Шоколадница, Аэропорт, бар Творчество. Тюмень, 24.07.2020, рощино
В Рощино подтвердить информацию о возобновлении рейсов пока не смогли Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В тюменском аэропорту Рощино с 1 октября возобновляется самый короткий рейс из города. Utair восстанавливает маршрут Тюмень — Екатеринбург, полеты будут выполняться пять раз в неделю. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта Кольцово.

«Из Тюмени отправление будет осуществляться по четвергам и воскресеньям в 13.20, по вторникам, средам, субботам — в 9.20. Вылеты из Екатеринбурга — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям запланированы в 22.00, по средам — в 17.50», — отметили в пресс-службе Кольцово. Рейсы будут выполняться на самолетах ATR-72, которые смогут вместить до 70 пассажиров.

В аэропорту Рощино о возобновлении рейсов пока ничего не знают. Как сообщили в справочной порта, все рейсы отменены до 28 октября. Связаться с пресс-службой Рощино и Utair не удалось.

Маршрут «Тюмень — Екатеринбург» был приостановлен в апреле 2020 года. Как сообщало URA.RU, рейсы в Рощино отменяли в связи с пандемией коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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