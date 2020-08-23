Проржавевшую колонку в селе латают сваркой (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В селе Велижаны Нижнетавдинского района (Тюменская область) местные жители рискуют остаться без воды на зиму из-за насквозь проржавевшей и постоянно протекающей колонки. Источник пытались отремонтировать много раз, но это не помогает, сообщили URA.RU селяне.

«Просили руководство поселка, чтобы старое оборудование заменили на новое, но реакции нет. Просто заваривают дыры», — поделилась местная жительница. И отметила, что прошлой зимой долго сидели без воды из-за того, что источник водоснабжения был неисправен. Повторения ситуации опасаются в этом году. Колонка, из которой селяне берут воду, собрана из нескольких кусков труб — все эти части приваривались, когда она в очередной раз давала течь. Тем не менее, сейчас из нее на постоянной основе сочится вода — причем практически из всех многочисленных швов сварки.

В администрации села Велижаны на звонок агентства не ответили. В приемной администрации Нижнетавдинского района сообщили, что его глава Валерий Борисов вместе с заместителями находится на селекторном совещании и не может оперативно прокомментировать ситуацию.

Ранее URA.RU сообщало, что многодетная семья из деревни Долбилова была вынуждена пить воду из болота — местную колонку отключили из-за появления в ней водопровода.