25 августа 2020
24 августа 2020

Читатели Варламова выбирают лучший город Земли. И там есть Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
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Варламов Илья Челябинск, варламов илья
Читатели Варламова неожиданно выбрали лучшим один из самых критикуемых им городов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Известный блогер Илья Варламов запустил в своем Instagram выборы лучшего города России. В финальном голосовании лидирует Тюмень — объект постоянной критики блогера. В ее соперниках — Белгород, который блогер неоднократно называл лучшим в стране. Информация об этом опубликована в личном аккаунте Instagram Ильи Варламова.

«У нас два фаворита — Белогород и Тюмень», — объявил он и запустил финальное голосование. На данный момент Тюмень опережает своего соперника, набрав 53% голосов. Отбор городов подписчики Instagram Варламова проводили по нескольким критериям. Это чистота, благоустройство, доступность города для маломобильных людей. Также — качество архитектуры, отношения к памятникам истории, наличие музеев, пешеходных зон, общественных пространств, площадей и парков. Кроме того, в критерии оценки вошли такие категории как общественный транспорт, отношение между властью и горожанами, а также перспективы развития города. В голосовании отсутствовали Москва и Санкт-Петербург. Попавшие в финалисты города собрали наибольшее число лайков в комментариях.

Варламов неоднократно критиковал Тюмень за приверженность к развитию дорог для автотранспорта и игнорирования современных трендов урбанистики. Ранее URA.RU сообщало, что блогер предложил уволить руководство администрации Тюмени после запуска не удобной для пешеходов развязки на пересечении ул. Мельникайте и 30 лет Победы. А перед этим высмеял оформление жилого комплекса «Новопатрушево» в Тюмени.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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