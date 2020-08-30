Заболеваемость COVID приблизила ЯНАО к ужесточению карантина

Ограничения на работу общепита в ЯНАО снимут 1 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса (Rt) в ЯНАО по состоянию на 31 августа составляет 0,93, что говорит о необходимости ужесточения ограничений по COVID. По данным сервиса «Коронавирус: статистика», сейчас регион по числу заболевших и ежесуточному приросту близок к ужесточению карантина, как рекомендовано Роспотребнадзором.

Ежесуточный прирост заболевших в конце августа стабилизировался на уровне, не превышающем 50 человек в день, говорится на сайте сервиса. Однако число выздоравливающих стабильности не показывает: если 22, 25 и 28 августа выздоравливало свыше 125 человек, то 29 и 30 августа это показатель не достиг 50 человек, а 31 августа за сутки излечилось всего трое ямальцев.

При этом, по информации регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 47 новых случаев заболевания COVID, из них 35 — местное население, 12 — вахтовики. В больницах остаются 234 пациента, из них пять — в тяжелом состоянии, двое — в крайне тяжелом.

За весь период пандемии в ЯНАО зафиксировано 13 411 случаев COVID, выздоровели 12 992 человек. Для 90 человек болезнь завершилась летально.

Между тем, несмотря на то, что губернатор Дмитрий Артюхов продлил режим самоизоляции до середины сентября, уже завтра в ЯНАО начинается третий этап снятия ограничений. Новый учебный год начнется для школьников и студентов в обычном режиме, кроме того снимаются ограничения для предприятий общепита.