Жителям тюменских деревень приходится пить дождевую воду

В Тобольском районе две недели нет питьевой воды Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жителям нескольких деревень Тобольского района приходится собирать дождевую воду для питья. Это длится на протяжении двух недель, пишет в соцсетях местная жительница Виктория Худякова. А администрация района утверждает, что воды в селах нет только четвертый день.

«Жители деревень Новосёлово, Македонова, Зольникова, Ушаровского сельского поселения уже в течение двух недель сидят без воды. Неоднократно обращались в администрацию района, но ничего для этого не было предпринято», — пишет девушка. Она отмечает, что ближайшая точка, где можно набрать воду, находится в 12 километрах — в селе Ушарово. Для питья деревенские жители собирают дождевую воду — использовать местные водоемы для этих целей они боятся.

В администрации Тобольского района сообщили, что водоснабжение отсутствует в деревнях всего четвертый день. «МУП ЖКХ Тобольского района выполняет работу по замене насоса. Вопрос должен быть решен сегодня. При форс-мажорных обстоятельствах будет организован подвоз воды», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что жители тюменского села Велижаны Нижнетавдинского района могут остаться без воды зимой из-за прогнившей колонки. Прокуратура Тюменской области проводит по данному факту проверку.