Дороги в столице ЯНАО ремонтировали с нарушениями

На недостатки подрядчикам указали общественники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Общественники ЯНАО с помощью жителей Салехарда обнаружили дефекты при ремонте автомобильных дорог в окружной столице. Как сообщила пресс-служба правительства ЯНАО, на недостатки было указано подрядчику еще на стадии выполнения работ.

«В июле при осмотре дороги мы обратили внимание подрядчика на проблему, которую обозначали жители нашего города: из-под асфальта выпирали бугры от проложенной ранее трубы, — приводит пресс-служба слова руководителя регионального штаба ОНФ на Ямале Ивана Новицкого. — Замечания были услышаны, трубу демонтировали». По словам Новицкого, представители ОНФ будут и дальше следить за состоянием отремонтированной дороги.

В пресс-службе мэрии пояснили: работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Был отремонтирован участок улицы Игарской (от кольцевой развязки около магазина до пересечения с улицей Первомайской протяженностью 800 метров) и участок улицы Республики (порядка 400 метров от улицы Броднева до улицы Мичурина). Работы выполняли ООО «Транссервис» и АО «Партнер». Последнее в этом сезоне также завершило работы на участке протяженностью 1,3 км от улицы Богдана Кнунянца до кольцевой развязки и на улице Объездной протяженностью 2,4 км (от кольцевой развязки до улицы Геологов).

Состояние дорог Ямала ранее стало причиной отставки главы дептранспорта Максима Першикова. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил об увольнении чиновника, отвечающего за дорожное хозяйство, по итогам рабочей поездки.