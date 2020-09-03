Защита Ефремова перевела трем потерпевшим по рублю

Адвокат Михаила Ефремова сообщил, что деньги по искам родственников Сергея Захарова уже переведены Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Трем потерпевшим по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова перевели по одному рублю. Об этом в Пресненском суде Москвы заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Каждому из потерпевших по заявленным искам нами была переведена компенсация в размере одного рубля», — цитирует Пашаева РИА «Новости». Адвокат подчеркнул, что у него есть квитанции датированные 1 сентября. С исками на такую сумму выступили вдова, брат и сын скончавшегося после ДТП Сергея Захарова.

Ефремов заявил в суде, что признает свою вину, пишет «Утро.ру». Отмечается, что гособвинитель попросил взыскать в пользу сына погибшего 500 тысяч рублей компенсации. Сам молодой человек хотел получить 7,5 миллионов.

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