Моор пообещал наказать организаторов урока с захватом заложников

По словам Александра Моора, такой урок — нарушение всех педагогических принципов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор дал поручение департаменту образования разобраться с историей вокруг проведения в школе Ишима антитеррористического урока. По словам главы региона, подобные эксперименты на детях недопустимы.

«Возмущен историей, произошедшей на уроке ОБЖ в ишимской школе! Нарушение всех педагогических принципов!», — написал Моор на личной странице в социальных сетях. Он рассказал, что виновные в этом инциденте понесут наказание вне зависимости от их должностей и заслуг.

Ранее стало известно, что в ишимской школе №2 на уроке разыграли ситуацию с захватом заложников. Переодетые в террористов мужчины ворвались в класс, хватали детей за головы и заставляли их смотреть в пол. О готовящемся «уроке безопасности» ни детей, ни их родителей никто не предупреждал.